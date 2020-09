UEFA autoriza hasta cinco cambios en Champions, Europa League y Liga de las Naciones

Tal cual sucedió al final de temporada, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió aceptar la petición de la Asociación de Clubes de Europa y que se siga manteniendo la posibilidad de hacer hasta cinco cambios por partido debido al largo calendario que afrontarán selecciones y todos los clubes del Viejo Continente.

Esta medida aplica para todas las competiciones a desarrollarse en el periodo 2020-2021 como: Champions League (femenina y masculina), Europa League, Liga de las Naciones, en los play-offs para la Eurocopa, en la clasificación para el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA.

"Lo más fácil para nosotros sería no hacer nada y esperar, porque si no haces nada no te equivocas y nada cambia. La salud es la prioridad, pero queremos aportar esperanza y hacer lo que creemos apropiado hacer. Tendremos 16.000 espectadores, ni el 30 por ciento de capacidad".

Incluso, en otro momento, el presidente de la UEFA habló de la posibilidad del retorno de los hinchas a los estadios, pero esta medida deberá ser analizada a profundidad, pues debe existir un aforo máximo y siempre manteniendo el distanciamiento social.

"Hay países con límites de mil a 10.000 como Italia, Liechtenstein, Lituania, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Austria Francia y Bélgica. Otros con diferentes porcentajes de capacidad como Alemania, República Checa, Dinamarca, Moldavia, Croacia, Países Bajos, Polonia, Suiza, Bulgaria y Chipre. En Rusia y Ucrania hay restricciones regionales, y sin límite especifico están Bielorrusia, San Marino, Luxemburvo, Hungría, Finlandia E Irlanda del Norte", fijo a EFE.