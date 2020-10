Barcelona: Joan Román, canterano del club, cambió su nombre y ahora es Goku - FOTO

Los futbolistas se convierten en un modelo a seguir por las personas, pero estos mismo también se inspiraron de otros. Joan Román, futbolista español de 27 años, ha dado muestra de su admiración hacia un personaje ficticio, razón por la cual incluso decidió cambiar su nombre. Ahora se llama Goku.

El ahora jugador del Miedź Legnica de Polonia es un seguidor del conocido anime y los valores que percibió por parte de los personajes, en especial del guerrero Goku, influyeron de gran forma en su carrera deportiva. No obstante, para el deportista no era suficiente con seguir pasos similares, sino que quería algo más personal.

En busca de ello, no tuvo mejor idea que cambiar su nombre y ahora denominarse Goku. La llamativa decisión ya se hace notar en sus redes sociales, en las que eliminó el nombre Joan y ahora solo se hace llamar Goku Román. El cambio también se hace notar en su club, en el que ya hacen valer su decisión en las alineaciones.

“Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad”, señaló el futbolista en Instagram.

El objetivo, tal como el protagonista de Dragon Ball, es seguir mejorando sus habilidades para ser el mejor en lo que hace. Actualmente en su club es uno de las más destacadas estrellas, sumando 3 goles en los 5 partidos que le tocó disputar. Atraviesa por una etapa de madurez futbolística y quiere consolidarse.

Joan Román, canterano del Barcelona

Joan Román formó parte de la cantera del Barcelona entre 2012 y 2015, logrando ser un titular habitual, pero no fue considerado para dar el salto al primer equipo. En su última temporada jugó 32 partidos y anotó 5 goles, para luego partir al Sporting Braga y Nacional, ambos de Portugal. Más tarde jugó en el AEL Limassol de Chipe y Panaitolikos de Grecia. En Miedz Legnica disputa su tercera temporada.