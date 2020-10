Paul Scholes, ídolo del Manchester United, criticó a Edinson Cavani

En el cierre del mercado de fichajes, Manchester United sorprendió con la contratación de Edinson Cavani. Al parecer, la incorporación del atacante uruguayo no le gustó a Paul Scholes, ídolo de los 'Diablos Rojos'.

El excapitán del Manchester United cuestionó la edad de Cavani y señaló que la directiva no debió apostar por un jugador veterano. Scholes agregó que el atacante no jugó casi nada con el PSG y no es el refuerzo que necesitan los 'Diablos Rojos'.

“En el pasado ha sido un gran delantero, no hay duda de ello, pero hoy tiene 33 años y parecía que estaba a punto de retirarse. No jugó mucho en el PSG la temporada pasada”, señaló Scholes a la prensa del Reino Unido.

El actual técnico interino del Salford City explicó que hace unos años atrás, Cavani hubiera apoyado al United a conseguir los objetivos. El exfutbolista de 45 años indicó que no debieron contratar por dos temporadas al delantero uruguayo.

"Hace cinco o seis años hubiera sido un gran fichaje y probablemente nos hubiera llevado al siguiente nivel, pero ahora no. Cavani debería haber venido cedido. No veo a un jugador de 33 años firmando un contrato de dos años. Lo encuentro muy extraño", finalizó.