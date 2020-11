Jefferson Farfán y la vez que le anotó al AC Milan de Dida, Maldini y Pirlo - VIDEO

Uno de los pocos futbolistas peruanos que han jugado y destacado en la famosa Champions League fue Jefferson Farfán, quien comenzó su travesía en la máxima competición europea con camiseta del PSV Eindhoven.

La 'Foquita' estuvo en Holanda durante cuatro temporadas, donde fue haciéndose un nombre y a la par ganando varios títulos (seis). Disputó 169 partidos, anotó 67 goles y regaló 23 asistencias.

Sin embargo, existe un gol en particular que, según el propio Jefferson Farfán, fue el más importante de su etapa en PSV. ¿Cuál de todos? El que le anotó al AC Milan un 1 de noviembre de 2005. Revívelo a través de un video de YouTube.

“Todos los goles son importantes pero uno que recuerde fue cuando le ganamos al Milan 1-0 y le hice gol a Dida. Fue medio champú, pero creo que fue el gol más importante que anoté con PSV”, reveló 'Jeffry' en uno de sus tantos "en vivos" que realiza por Instagram.

Jefferson Farfán eligió ese tanto por varios factores: por ser el que le dio el triunfo a su antigua escuadra y —quizá aún más importante— porque se lo hizo al AC Milan de Dida, Maldini, Nesta, Andrea Pirlo, Seedorf, Kaká y el 'Toro' Vieri. En otras palabras, grandes leyendas del fútbol mundial que esa noche padecieron con el talento del peruano.

"PSV fue super importante, el primer club de Europa que me abrió las puertas. Tuve el apoyo del entrenador, Guus Hiddink, que me pidió. Pasé años maravillosos en los que pudimos ganar cuatro títulos de liga, dos copas y qué mayor alegría que esa. Fue la vitrina que me dio a ver en el fútbol mundial", agregó el ahora delantero de 36 años en dicha transmisión virtual.

Posteriormente, habiéndolo ganado todo en Holanda, Jefferson Farfán fichó por el Schalke 04 de Alemania, donde también tuvo grandes momentos que ya todos conocemos.