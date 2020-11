Quique Setién: "Messi es difícil de gestionar"

Y un día habló. Quique Setién, exentrenador del Barcelona, analizó su etapa en el club azulgrana y especialmente su relación con Lionel Messi, al que considera el mejor jugador de todos los tiempos.

"Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan [The Last Dance]. Ves cosas que no te esperas", detalló Setién en una charla con Vicente del Bosque para 'El País'.

"Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira…", abundó el técnico cántabro.

Quique Setién incidió en la dificultad de gestionar a Messi en referencia a los minutos disputados por partido. "Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado…", señaló.

Sobre su etapa en el Barcelona, el entrenador español admitió que no fue él mismo. "No he podido, o no he sabido, la realidad es esa". En ese sentido, precisó no tomó las decisiones que debió haber tomado en su momento.

"Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad", puntualizó.

Sobre la humillación ante el Bayern Múnich en la Champions League, Quique Setién reveló que su salida ya estaba determinada antes de aquel resultado catastrófico. "Asumo mi porcentaje de culpa. Algún día igual escribo sobre esto. Tras echarme me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8", sentenció.