Koeman tras empate ante Alavés: "No se puede aceptar que fallemos tanto"

Barcelona se quedó sin ganar en LaLiga por cuarto partido consecutivo y Ronald Koeman no pudo ocultar su disgusto en el postpartido. El entrenador holandés consideró la falta de acierto como el gran mal de su equipo.

"No es tema de actitud, ni de concentración, pero sí de hacer más goles delante de la meta rival. Ya fue nuestro problema contra la Juventus. Regalamos el primer gol al Alavés. No se puede aceptar que fallemos tanto", lamentó el DT del Barcelona en declaraciones a los micrófonos oficiales de su club.

"No sé si se trata de justicia o no. Siempre es difícil, pero la segunda parte tuvimos un ritmo más alto, lo mismo que ante la Juventus, pero necesitamos marcar más goles. No se trata del carácter, sino del rendimiento. No es suficiente. Si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, eso no es bueno", enfatizó Koeman.

Ansu Fati, Antoine Griezmann y Gerard Piqué fueron los nombres propios que no supieron resolver ante Fernando Pacheco, figura indiscutida en el empate del Alavés contra el Barcelona.

Pese a su puntaje perfecto en la Champions League, Ronald Koeman sigue en debe en LaLiga y acaba de firmar el peor arranque de los últimos 18 años del conjunto catalán: apenas ha sumado 8 puntos en las seis primeras jornadas.

La situación del Barcelona se agrava cuando se mira la tabla de LaLiga: el líder Real Madrid le saca 8 puntos mientras el Atlético de Madrid 6. Eso, sí el equipo de Koeman todavía tiene un partido pendiente respecto a su rival de toda la vida.

Próximos partidos del Barcelona

Más allá de su juego de mitad de semana ante Dinamo de Kiev, la gran obligación del Barcelona será volver al triunfo el próximo sábado 7 frente al Betis en el Camp Nou y todavía más el 21 ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.