Ver Liverpool vs. Manchester City: horarios, canales de TV y dónde ver Premier League

Ver partido Manchester City vs. Liverpool EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO GRATIS se enfrentan hoy (11:30 a.m. vía ESPN 2) en el Etihad Stadium por la jornada 8 de la Premier League. Citizens y Reds no han sido del todo regulares en el comienzo del torneo y ambos necesitan la victoria. Sigue el minuto a minuto en el portal del diario Libero.pe.

El elenco de Pep Guardiola va por los tres puntos que le permitan escalar posiciones, teniendo aún un partido pendiente, que de ganarlo, lo metería a la pelea por el título. Sergio Agüero no juega por lesión.

Por su parte, los “Reds” serán los únicos líderes del certamen si triunfan en casa de los “Ciudadanos”, porque de momento, comparten la punta con el Southampton.

Jurgen Klopp podría decantarse por Diogo Jota, en vez de Roberto Firmino. El portugués está en buen nivel y sería el hombre en punta, secundado por Mohamed Salah y Sadio Mané.

Recordemos que el último duelo entre ambos fue el 2 de julio de este año, cuando un Liverpool ya campeón de la Premier cayó 4-0 ante el City.

Alineaciones probables: Manchester City vs. Liverpool

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Silva, De Bruyne; Torres, Sterling, G. Jesus.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Thiago, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mané, Jota.