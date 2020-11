Manchester City y Liverpool empataron 1-1 por la Premier League

Manchester City y Liverpool ofrecieron un entretenido partido en el Etihad Stadium. La visita comenzó ganando gracias a un tanto desde los doce pasos de Mohamed Salah, pero Gabriel Jesus lo igualó minutos después en encuentro válido por la octava jornada de la Premier League.

Los de Klopp salieron más decisivos desde el arranque y le hacían pasar un mal rato al Manchester City en su casa. Producto de ello, una falta de Walker acabó en penal para los 'reds'.

Mohamed Salah agarró el balón y ejecutó un corrector disparo para poner el primero en el marcador. El panorama se ponía complicado para el Manchester City.

Sin embargo, el cuadro de Guardiola no se metió atrás y en una gran acción personal de Gabriel Jesus, el brasileño logró batir al meta Alisson para poner todo igualado.

Antes de que que acabe la primera parte, tras ir al VAR, el juez le dio un tiro desde los doce pasos al Manchester City. Para mala suerte de los locales, de Bruyne la mandó afuera.

Ya en el complemento, ambos equipos movieron sus bancas y el duelo seguía de ida y vuelta, pero no hubo más emociones por lo que fue igualdad por la fecha 8 de la Premier League.

Manchester City vs. Liverpool : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

90' + 4 ¡Final del partido!

90' + 4 Tiro libre peligroso para el Liverpool. Es la última.

90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

89' Falta en ataque de Mané. Tiro libre para el City.

86' Fuera de juego, Liverpool. Andrew Robertson intentó un pase en profundidad pero Sadio Mané estaba en posición de fuera de juego

85' Fuera de juego, Manchester City. Rúben Dias intentó un pase en profundidad pero Gabriel Jesus estaba en posición de fuera de juego.

84' Balón largo y otra vez Alisson atrapa sin problemas.

83' Intentó City con Sterling, pero controló sin problemas Alisson.

82' La tuvo el Liverpool pero Cancelo se repuso y apagó el incendio.

80' Raheem Sterling (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.

79' Aymeric Laporte (Manchester City) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

79' Mohamed Salah (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.

76' Joel Matip (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.

74' City tiene el poder del balón. Busca con De Bruyne.

73' Centro por la izquierda y despeja con todo la defensa del Liverpool.

69' Seguimos 1-1 en el Etihad Stadium.

68' Xherdan Shaqiri (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.

65' Kyle Walker (Manchester City) ha recibido una falta en campo contrario.

64' Joseph Gomez (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.

63' Cambio en Liverpool, entra al campo James Milner sustituyendo a Trent Alexander-Arnold debido a una lesión.

61' Cambio en Manchester City, entra al campo Bernardo Silva sustituyendo a Ferran Torres.

61' Remate rechazado de Diogo Jota (Liverpool) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sadio Mané con un pase de cabeza.

59' Cambio en Liverpool, entra al campo Xherdan Shaqiri sustituyendo a Roberto Firmino.

57' Remate fallado por Kevin De Bruyne (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Gabriel Jesus.

56' Remate fallado por Roberto Firmino (Liverpool) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Andrew Robertson.

55' Remate fallado por Gabriel Jesus (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de João Cancelo.

50' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Diogo Jota (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área.

50' Remate rechazado de Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sadio Mané.

48' Diogo Jota (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.

46' Hay amarilla para Matip en el Liverpool.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45' + 3 Final de la primera parte.

45' + 1 Tiro libre que lo ejecuta Alexander-Arnold y el balón se va afuera.

45' Vamos a jugar tres minutos más.

43' Gran intervención de Ederson para quedarse con el balón cuando parecía que era el segundo para el Liverpool.

41' De Bruyne quiso asegurar y la mando afuera. Seguimos 1-1 en el Etihad Stadium.

40' Tras revisar la acción, el juez decide cobrar penal para el City. La mano fue de Gomez.

39' Centro por la derecha y reclaman una mano de Salah. El árbitro dice que es tiro de esquina.

35' Mejoró notablemente el City en estos minutos y quiere darle vuelta al marcador.

33' Falta contra Gabriel Jesus. Hay tiro libre para los locales.

31' Casi llega el segundo para el City. La tuvo De Bruyne.

30' ¡GOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Buena jugada personal de Gabriel Jesus para vencer a Alisson y poner la paridad en el marcador.

25' ¡Casi llega la paridad! Sterling quedó solo ante Alisson, pero el meta se mostró seguro y evitó la caída de su valla.

23' City parece no tener respuesta. Balón largo y Ederson se queda con el balón.

19' Falta en ataque y hay tiro libre en salida para el Liverpool.

16' Tiro libre para el City, pero todo queda invalidado por posición adelantada.

12' ¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Gran ejecución de Salah desde los doce pasos para poner el primero en el marcador.

11' Hay falta de Walker contra Mané. Va Salah.

8' El partido está vibrante, pero se disputa más en el sector del medio.

5' El partido se pone de ida y vuelta en el Etihad Stadium.

3' No deja de atacar el Liverpool. La pasa mal el City.

1' Buen pase para Firmino, pero el balón le quedó lejos. Había salido por las dudas Ederson.

1' Arrancó el partido.

- El partido inicia a partir de las 11:30 horas de Lima, Bogotá, Ciudad de México y Quito; 13:30 horas de Buenos Aires, Santiago, Asunción y Montevideo; y 18:30 horas de Madrid.

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Torres, Sterling, Jesus.

- Suplentes: Steffen, Stones, Aké, Eric, Zinchenko, Bernardo y Foden.

- ¡Atención! Formación confirmada del Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Gómez, Robertson, Wijnaldum, Jota, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

- Suplentes: Adrián, Milner, Keita, Jones, Shaqiri, Origi y Phillips.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Manchester City y Liverpool!

Manchester City vs. Liverpool : alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Torres, Sterling, Jesus.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Gómez, Robertson, Wijnaldum, Jota, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

Manchester City vs. Liverpool : historial de partidos

2020-07-02 – Manchester City 4-0 Liverpool (Premier League 2019/20)

2019-11-10 – Liverpool 3-1 Manchester City (Premier League 2019/20 FG)

2019-08-04 – Liverpool 1-1 (4-5 pen.) Manchester City (Community Shield 2019)

2019-01-03 – Manchester City 2-1 Liverpool (Premier League 2018/19)

2018-10-07 – Liverpool 0-0 Manchester City (Premier League 2018/19)

2018-04-10 – Manchester City 1-2 Liverpool (Champions League 2017/18)

2018-04-04 – Liverpool 3-0 Manchester City (Champions League 2017/18)

2018-01-14 – Liverpool 4-3 Manchester City (Premier League 2017/18)

2017-09-09 – Manchester City 5-0 Liverpool (Premier League 2017/18)

2017-03-19 – Manchester City 1-1 Liverpool (Premier League 2016/17)

Manchester City contra Liverpool

Liverpool de Jürgen Klopp se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola con el firme propósito de sumar tres puntos para retomar el liderato de la tabla de la Premier League, donde este sábado Southampton se apoderó del primer lugar.

En la previa del partido, se podría decir que Liverpool es ligeramente favorito, aunque eso no es determinante en el fútbol. Los redes tienen 16 puntos y se ubican segundos frente a los 11 del Manchester City que está a media tabla, por lo que un triunfo para el equipo de Pepe hará que recorté distancias en una tabla muy apretada.

Manchester City vs. Liverpool: horarios para ver Premier League

País Horario Canales TV Argentina 11:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports España 16:30 Movistar Liga de Campeones Alemania 16:30 DAZN y SKY Sports Italia 16:30 SKY Sports Francia 16:30 RMC Sports Bolivia 10:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports Brasil 12:30 El Plus y TNT Canadá 10:30 DAZN Chile 11:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports Colombia 09:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports Costa Rica 08:30 SKY Sports HD Cuba 10:30 Tebe Rebelde Ecuador 09:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports El Salvador 08:30 SKY Sports HD Estados Unidos 09:30 TUDN y Uni Más Guatemala 08:30 SKY Sports HD Honduras 08:30 SKY Sports HD México 09:30 SKY Sports HD Nicaragua 08:30 SKY Sports HD Panamá 09:30 SKY Sports HD Paraguay 11:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports Perú 09:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico 10:30 SKY Sports HD R. Dominicana 10:30 SKY Sports HD Uruguay 11:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports Venezuela 10:30 ESPN 2 y DIRECTV Sports

Con respecto al once titular, Jürgen Klopp tiene un ligero problema para armar su once titular y no precisamente por los varios lesionados que tiene, sino que todos los jugadores andan en un buen nivel, como en la parte ofensiva está Diogo Jota frente al cuestionado Roberto Firmino que puede despertar en cualquier momento.

En Manchester City por ahora la única baja confirmada es la de Sergio Agüero a causa de una lesión. El brasileño Gabriel Jesús y Raheem Sterlin comandarán el ataque ciudadano.

"Ante un rival como este uno siempre sabe a qué se expone. Sufrir en algunos momentos es inevitable. Es otra temporada, otros jugadores. No me sirve, o sé nada de nada (sobre el VAR)", dijo Josep Guardiola en la previa del partido.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs. Liverpool?

DirecTV (Perú): Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Argentina): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Uruguay): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Chile): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Ecuador): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Venezuela): Canal 624 (SD).

Movistar (Perú): Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar (Chile): Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar (Argentina): Canal 201 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV (Ecuador): Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 107 (HD).

Telecentro (Argentina): Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión (Argentina): Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD).

Grupo TV Cable (Ecuador): Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD).

VTR Chile: Canal 49 (Santiago) y 841 (HD).

Supercanal (Argentina): Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD).

Dibox (Argentina): Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 103 (HD).

Manchester City vs. Liverpool: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

DT: Josep Guardiola.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane; Jota.

DT: Jurgen Klopp.