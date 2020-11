Sergi Roberto estará dos meses de baja por lesión en Barcelona

Barcelona vive uno de sus peores momentos futbolísticas por los malos resultados cosechados en la Liga española y por las lesiones. Sergi Roberto se unió a la legión de bajas que tiene los culés y estará dos meses fuera de las canchas al confirmarse que sufrió una rotura del recto femoral del muslo derecho.

El lateral de las canteas tuvo que retirarse del campo un minuto antes del descuento por unas molestias musculares que notó justo después de un disparo a la portería de Oblak en la derrota ante Atlético Madrid. Barcelona informó a la conclusión del encuentro que sufría una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.

Sergi Roberto estará dos meses fuera de los entrenamientos y recién en enero podrá retornar, por ello Sergiño Dest, el estadounidense fichado este verano procedente del Ajax, será el encargado de ocupar el lateral derecho en Champions League y torneo local.

Esta baja de Barcelona se sumará a la de Ousmane Dembélé quien se encuentra a la espera de confirmación oficial tras sufrir un duro golpe y podría tener esguince en el hombro. Gerard Piqué fue diagnosticado con esguince en el ligamento lateral y podría estar 8 semanas de ausencia.

Ronald Koeman deberá armar un once combativo para salir de las incomodad posiciones sumado a que no tendrá a Ansu Fati quien venía siendo pieza clave en esquema. La mano del holandés deberá ser vista en estos encuentros si no quiere ser cesado sin cumplir con su ciclo en Barcelona.