Nicolás de la Cruz con orden de captura por agredir a un policía

Un problema que por el momento no se hace grande, pero si debe poner seriedad. Nicolás de la Cruz en el 2016 fue acusado de agredir presuntamente a un policía en Paraguay en un choque que tuvo cuando vestía la camiseta de Liverpool de Uruguay e incluso por la Copa Libertadores jugando ya con River Plate fue apresado en la víspera del choque contra Cerro Porteño en los cuartos de final.

La jueza Hilda Benítez, declaró la rebeldía del jugador de River Plate al no presentarse a las contantes citaciones, ni de tomarse un tiempo para realizar un contacto con un abogado que pueda aplazar las audiencias de citación que tiene el futbolista uruguayo en las últimas semanas.

Aunque esta situación no alterará su presente de cara al partido ante Nacional ya que la orden no es a nivel internacional, solo local la dirigencia de River Plate empezará a trabajar con la finalidad que no agrande y pueda perjudicar en un futuro cercano su tranquilidad en lo que requiere Marcelo Gallardo.

"De La Cruz podría contactarse con nosotros para fijar una nueva fecha de audiencia y pautar una nueva fianza. Veo difícil que el pedido de captura se eleve a nivel internacional, por ahora es un pedido en Paraguay, por lo que sería detenido si viaja. De la Cruz debía declarar hoy, pero no se presentó. No lo hizo de manera presencial ni de manera virtual. Por eso, se dictó la orden de captura nacional y en cuanto pise Paraguay será arrestado si no logra pactar una nueva fecha", explicó la jueza, en diálogo con TyC Sports.

Nicolás de la Cruz fue denunciado en 2016 por un suboficial de la policía paraguaya por agresión luego de una gresca que se generó en el partido entre Liverpool y San Pablo por la Copa Libertadores sub 20 que se jugó en Asunción. El actual futbolista de River integraba en ese momento el plantel de Liverpool y fue denunciado por el suboficial Fabián Antonio Olmedo Galeano luego de una gresca de la que participaron cinco jugadores el 14 de febrero de 2016 en el estadio Defensores del Chaco.