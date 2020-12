Jorge Luis Pinto quiere dirigir a Colombia: "Yo sé manejar el grupo"

Colombia no comenzó con el pie derecho las Eliminatorias Qatar 2022. Sin ideas colectivas, resultados negativos y alejado de la zona de clasificación, la Selección decidió poner fin a su relación con Carlos Queiroz y apostar por un nuevo entrenador.

La Federación maneja diversas opciones, pero teniendo en cuenta la complejidad de las Eliminatorias, la lista se reduce. José Pékerman, Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio y Jorge Luis Pinto son algunas de las alternativas.

Entrenadores de experiencia y que conocen el fútbol colombiano. Precisamente, Jorge Luis Pinto terminó su etapa con la Selección Emiratos Árabes Unidos y no ocultó su emoción por dirigir a la escuadra de su país.

"Hay que mirar qué piensan los directivos. Yo agradezco a quienes ponen mi nombre sobre el tapete para ser candidato. Esperaremos a ver cuál es la decisión de los directivos. Yo pienso que ellos tienen el mando, ellos nos conocen a todos los que de alguna manera estamos ahí como candidatos. Esperaré, no tengo otra alternativa", señaló Pinto a Marca Colombia.

FOTO: EFE

A Jorge Luis Pinto lo critican por su carácter y su forma estricta de trabajo. El estratega indicó que es un líder y sabe cómo manejar el grupo. Su experiencia y éxito con sus equipos son el fruto de su arduo trabajo.

"Yo no sé si en un líder esté mal que tenga carácter. Yo no sé de dónde han sacado esa interpretación. Yo sé manejar el grupo, sé manejar las cosas, sé dónde estoy parado. Yo no sé de dónde han sacado eso, no lo puedo entender. Además que los periodistas no han estado conmigo ni nada. No sé de dónde pueden sacar una cosa de esas. Y no sabía que era malo para un líder tener carácter", explicó.