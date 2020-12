Roberto Ovelar afirma que tiene ofertas de equipos peruanos

Roberto Ovelar jugó en Alianza Lima desde mediados del 2009 hasta el 2011 y gracias a sus goles se ganó el cariño del conjunto blanquiazul. El delantero expresó su deseo de volver al escuadra 'íntima' en una entrevista con José Varela de Líbero.

EL 'Búfalo' reveló en el programa "El VBar" de Caracol Radio que maneja ofertas del equipos peruanos, pero no se animó a decir cuáles son. "Aún tengo contrato acá en Once Caldas. Me llamaron dos clubes de Colombia, pero quiero terminar bien con el equipo", expresó.

Asimismo, mencionó que las conversaciones para renovar con el 'Tricolor' se dilataron, no obstante, aún no descarta la posibilidad de seguir. "Ya la otra semana voy a resolver ese tema", añadió

"A estas alturas todos los clubes están buscando contratar jugadores, sin embargo acá no hubo ese acercamiento. El presidente hace meses me dijo que sí, pero después se enfrió todo”, explicó.

El futbolista paraguayo también jugó en el Olimpia de su país. En San Martín y Juan Aurich, ambos de Perú. Además, en Junior y Millonarios de Colombia. Los hinchas Universidad Católica (Chile) y Cruz Azul (México) también gozaron de sus goles.

EL DATO

El periodista José Varela mencionó que Roberto Ovelar se aproxima a Deportivo Municipal de la Liga 1.