Lander Aleman: “Creo que Alianza Lima será de gran ayuda para la Segunda División"

Luego de un año 2020 para el olvido, Alianza Lima perdió la categoría por lo que en el 2021 deberá jugar en la Liga 2 por segunda vez en su historia. Ahora el equipo íntimo deberá preparar de la mejor manera lo que será la próxima temporada para volver lo más rápido posible a la primera división.

Y desde antes que empiece su aventura en la segunda división, los equipos de dicha categoría comenzaron a ver con buenos ojos la presencia del club íntimo ya que podría darle una relevancia mayor al torneo. Por ejemplo, Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético, afirmó que deben aprovechar a Alianza Lima para conseguir mejores arreglos con la televisión.

“Aprovechemos que Alianza viene con un plus para que la televisión se encargue de apoyar a los demás clubes, es un plus que hay que aprovecharlo, no mirarlo como un enemigo, más bien mirarlo como una ayuda. Creo que Alianza Lima será de gran ayuda y de realce para lo que es la Segunda División", expresó para Ovación.

El directivo también desestimó las declaraciones de Freddy Ames quien señaló uno días atrás que los equipos de la segunda división no deberían aceptar un trato de televisión diferenciado para Alianza Lima y que deberá ser por igual para todos los clubes.

"Alianza Lima tiene algo ganado en la historia del fútbol peruano, su popularidad, medio país es hincha de Alianza, y por eso la televisión tiene con ellos un contrato diferente y eso es algo que se lo ha ganado el club y no se lo puede quitar nadie", sentenció Aleman.

Leao Butrón y Rinaldo Cruzado no seguirán en Alianza Lima

LÍBERO pudo conocer que luego de las salidas de Carlos, Ascues, Joazhiño Arroé, Francisco Duclós, la lista de jugadores que dejarán el club seguirá creciendo y en los próximos días se sumarán Leao Butrón y Rinaldo Cruzado.