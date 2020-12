Racing vs Boca EN VIVO: Horarios, canales TV y dónde ver ida de cuartos de Copa Libertadores

Ver Racing vs Boca EN VIVO, ONLINE, EN DIRECTO y GRATIS | Este miércoles 16 de diciembre se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en El Cilindro de Avellaneda y será transmitido por ESPN 2 y ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Racing Club y Boca Juniors chocan entre sí en una eliminatoria emocionante con miras a quedar entre los cuatro mejores de Sudamérica. Será una oportunidad de oro para ambos conjuntos: uno para confirmarse como candidato, el otro para disipar las dudas de las últimas semanas.

El equipo de Sebastián Beccacece sorprendió a propios y extraños al eliminar al campeón Flamengo en el Maracaná. Ahora le toca sacar de carrera a otro coloso como Boca en busca de un segundo título continental que le resiste desde hace 53 años.

"Estas fases mano a mano son muy lindas y que te toque Boca, un equipo copero, de tanta jerarquía, será otra prueba muy grande que intentaremos pasar. Va a ser un partido duro, eso seguro", anticipó el volante Leonel Miranda en la previa.

Frente a Boca, Beccacece planea apostar el mismo equipo que le ganó a Flamengo en la tanda de penales salvo la inclusión del paraguayo Lorenzo Melgarejo en detrimento del atacante Nicolás Reniero.

En la vereda del frente, Boca Juniors necesita sacudirse de las dudas que azotan al equipo luego de perder el invicto con Miguel Ángel Russo en el banquillo y, sobre todo, la pálida imagen ofrecida ante Internacional en La Bombonera.

Para ello, el DT del 'Xeneize' apostaría por Leonardo Jara en vez de Buffarini -de discutida actuación ante los brasileños- para darle mayor solidez defensiva a su equipo. Luego el veterano entrenador no piensa cambiar otras piezas, de quienes tiene fe y confía en que estén a la altura en la ida ante Racing Club.

"Es Copa Libertadores, es todo muy parejo. Seguramente será duro y difícil. Queremos los logros, estamos en un momento importante de la Copa Libertadores y hay que estar preparado para todo tipo de situaciones", aseguró Russo en la previa de los cuartos de final.

Ahora bien, Boca no llegará entero al juego ante Racing debido a la lesión de Ramón Ábila, que no pudo recuperarse de una dolencia en el muslo derecho y no fue convocado para el juego en El Cilindro de Avellaneda.

Cabe destacar que el ganador del Boca vs Racing se enfrentará en semifinales al vencedor del Gremio vs Santos.

Formaciones probables Racing vs Boca

Racing Club: Arias; Fabricio Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, Soto, Mena; Melgarejo, Miranda, Rojas, Fértoli; López.

Boca Juniors: Andrada; Jara, López, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Campuzano, Capaldo, Villa; Tevez, Cardona.

Racing vs Boca: horarios en el mundo

País Hora Perú 19:30 horas Colombia 19:30 horas México 18:30 horas Uruguay 21:30 horas Argentina 21:30 horas Estados Unidos 19:30 horas Brasil 21:30 horas Bolivia 20:30 horas Chile 21:30 horas Ecuador 19:30 horas

¿Qué canales transmiten EN VIVO Racing vs Boca por Copa Libertadores?

Argentina: ESPN Play Sur, FOX Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Brasil: CONMEBOL TV.

Chile: FOX Play Sur, ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Colombia: ESPN Play Sur, FOX Play Sur y ESPN2 Colombia.

Ecuador: FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

Internacional: Facebook Watch y Bet365.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Perú: FOX Play Sur, ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Uruguay: ESPN Play Sur

