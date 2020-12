Dani Alves aclara rumores sobre su llegada a Boca: “No he planeado jugar ahí”

Boca Juniors se ha caracterizado por la gran inversión que realiza en busca de hacer su plantel más competitivo para el torneo local y la Copa Libertadores. El poder del club en lo económico y el atractivo por ser un gigante en Sudamérica despertó un rumor, no imposible de imaginar, de que Dani Alves pueda ser la flamante nueva contratación.

Desde hace unos días el rumor se hizo más fuerte, aunque el mismo brasileño se ha encargado de descartar cualquier posibilidad de vestir la camiseta del ‘Xeneize’. Dani Alves fue entrevistado recientemente por la televisión de Chile y fue cuestionado sobre cumplir con un nuevo reto en su carrera llegando al fútbol de Argentina.

“La gente puede rumorear muchas cosas, pero yo quiero poner la verdad por delante”, expresó Dani Alves sobre la conversación. “No he planeado en ningún momento jugar en Boca Juniors, por más que me pueda gustar o que me apasione como la gente vive y disfruta del fútbol ahí”, resaltó el ahora volante de Sao Paulo.

“Las personas le dan sentido a lo que hacemos, pero no está en mis planes”, añadió Dani Alves. Con sus palabras, queda descartada la posibilidad de que pueda llegar a Boca Juniors, aunque también era complicado por el salario que percibe en Brasil, donde gana aproximadamente 3,5 millones de dólares por año.

“Nunca barajé el hecho de ir y jugar ahí. Siempre fue más del exterior que del interior”, setenció el experimentado futbolista. Recordemos que durante la pandemia por coronavirus se conoció que Sao Paulo sufrió de algunos problemas económicos y que estos iban a verse afectados en el pago del salario de Dani Alves.

No obstante, las dos partes llegaron a un acuerdo, teniendo en cuenta de que se encontraban en una etapa decisiva de la temporada, aunque al final los resultados no fueron los esperados. Sao Paulo fue eliminado de la Copa Libertadores y Sudamericana, aunque Dani Alves no quiere abandonar el barco para buscar revancha.