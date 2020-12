Supercopa de España: Barcelona vs Real Sociedad y Real Madrid vs Athletic Bilbao en semifinales

Una nueva Supercopa de España se avecina, nuevamente con el formato impulsado desde la temporada pasada. Serán cuatro los equipos que aspiren a lograr este título, que llegaron a ser considerados debido a su propio mérito. Real Madrid y Barcelona, campeón y subcampeón de LaLiga, ante Real Sociedad y Athletic Club Bilbao, finalistas de la Copa del Rey.

Recordemos que debido a la pandemia del coronavirus el título de copa no se pudo definir, aunque eso no trastocó los planes ya establecidos para que este cuadrangular pueda disputarse. En principio estaba previsto que la Supercopa de España pueda jugarse en Arabia Saudita para aprovechar costos comerciales, pero ya no podrá ser.

Los encuentros se jugarán en terreno local, descentralizando el juego al elegir estadios poco convencionales. Tras el sorteo realizado el último jueves las llaves de semifinales quedaron determinadas de la siguiente manera.

13 de enero: Real Sociedad vs Barcelona

- Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba

14 de enero: Real Madrid vs Athletic Club

- Estadio La Rosaleda de Málaga

La final se jugará el 17 de enero en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Curiosamente, estos partidos representarán una repetición de los ya vistos recientemente en estos días por LaLiga Santander. Real Madrid enfrentó al Athletic Club el último martes y lo venció por 3-1, con goles de Toni Kroos y Karim Benzema (2), mientras que Ander Capa descontó.

Por su parte, Barcelona logró vencer 2-1 a la Real Sociedad con anotaciones de Jordi Alba y Frenkie de Jong, que remontaron la ventaja puesta por Willian José. Estos dos partidos fueron válidos por la fecha 19 del campeonato local, fecha que se adelantó al coincidir con la Supercopa de España. Al final, los mismos enfrentamientos se darán.