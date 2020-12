Partidos de HOY lunes 21: revisa la agenda de encuentros deportivos y dónde verlos

Partidos de hoy lunes 21 de diciembre EN VIVO. La programación pelotera comprende la tenemos Premier League, Brasileirao, Superliga Argentina y todo el fútbol sudamericano.

La Premier League tendrá dos partidos este lunes. Abre la fecha el duelo entre Burnley vs Wolverhampton. La cierra Chelsea vs West Ham United. Todo por ESPN.

En Argentina también hay fútbol. Son tres partidos donde juega primero Rosario Central vs Unión de Santa Fe. Luego Central Córdoba vs Vélez Sarsfield donde juega Luis Abram. La cierra Banfield vs Gimnasia La Plata.

Por el Brasileirao, solo hay un partido en el país de la zamba. Corinthians reciba al Goiás por la Serie A.

Sigue la programación y agenda deportiva de este lunes 21 de diciembre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA LUNES 21 DE DICIEMBRE

Inglaterra - Premier League

12:30 Burnley vs Wolverhampton Wanderers | ESPN Sur, ESPN Play Sur

15:00 Chelsea vs West Ham United | ESPN Sur, ESPN Play Sur

Portugal - Primeira Liga

15:15 Santa Clara vs Vitória Guimarães | Bet365, Sport TV1, Arena Sport 3 Serbia

Argentina - Superliga Argentina

17:20 Rosario Central vs Unión Santa Fe | Bet365, Fox Sports Premium Argentina

17:20 Central Córdoba SdE vs Vélez Sarsfield | TyC Sports Internacional, Bet365, TNT Sports

19:30 Banfield vs Gimnasia La Plata | TyC Sports Internacional, Bet365, Fox Sports

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Royal Pari vs The Strongest | Bet365, Tigo Sports Bolivia

18:30 Nacional Potosí vs Blooming | Bet365, Tigo Sports Bolivia

Brasil - Brasileirão

18:00 Corinthians vs Goiás | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

16:00 Univ. Concepción vs La Serena | Bet365, CDF Premium, CDF HD

18:30 Curicó Unido vs Unión Española | Bet365, CDF Premium, CDF HD

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de lunes 21 de diciembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609

