No está cómodo: Mohamed Salah podría dejar Liverpool en el próximo mercado

Liverpool continúa con su racha ganadora en la Premier League luego de pasar por encima a Crystal Palace al cual goleó por 7-0. El equipo de Jürgen Klopp viene mostrando ese nivel que lo llevó a coronarse en la Champions League 2018/2019 y campeonar en Inglaterra luego de 30 años.

Pero a pesar del buen momento del equipo de Merseyside, la interna del plantel no estaría del todo bien después de lo revelado por un excompañero de Mohamed Salah. Y es que según lo declarado por Mohamed Aboutrika, el atacante egipcio no estaría a gusto en Liverpool por lo que analiza salir en el próximo mercado.

“Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego. Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland”, señaló.

Luego, Aboutrika expresó que si Mohamed Salah jugara en otro gigante de Europa con el mismo nivel que muestra en Liverpool, sería ganador del Balón de Oro. Además, no descarto que el ‘Faraón’ deje el club en un futuro cercano en busca de nuevos aires como Real Madrid o Barcelona.

“Si fuera jugador de Real Madrid o Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro”, sentenció. Como se recuerda, las actuaciones en Liverpool llevaron a que Salah sea meta en el podio de los premios The Best 2018.

Mohamed Salah aportó con un doblete en la última goleada de Liverpool

Mohamed Salah no inició el duelo entre Liverpool y Crystal Palace por la última jornada de la Premier League, pero ingresó en la segunda parte y rápidamente aportó con dos goles en esta aplastante victoria. El egipcio apareció a los 81 y 84 para sentenciar y sumar tres puntos más al equipo de Klopp.