Beccacece recordó a papá de Claudio Pizarro y Sporting Cristal en su anuncio de salida de Racing – VIDEO

Este sábado, Racing Club convocó a una conferencia de prensa virtual para aclarar la situación de Sebastián Beccacece al frente del primer equipo. El mismo entrenador confirmó que dejará de ser el técnico de la ‘Academia’.

Sin embargo, antes de mencionar su partida de uno de los cinco equipos grandes de Argentina, Sebastián Beccacece recordó su paso por el fútbol peruano mencionando al padre de Claudio Pizarro y a Sporting Cristal.

“Siempre vinculado a los valores. En aquella oportunidad, con Jorge, en el 2005, el papá de Claudio Pizarro, quien era presidente y directivo, ofreció quedarme con ese espacio. Yo, con 24 años, estaba feliz de poder trabajar como entrenador”, declaró el aún DT de Racing cuando fue parte del comando técnico del Bolognesi de Tacna.

Luego, el estratega de 40 años habló del actual campeón del fútbol peruano: “Pero siempre en el camino que me correspondía. Hablé con la persona que me trajo y se volvió a repetir en el 2007, en Sporting Cristal, donde no nos fue bien y nos terminaron echando del lugar. Tuve la oportunidad de trabajar con Bielsa y ver qué era lo más conveniente”.

Tras hacer un resumen de su trayectoria hasta volverse entrenador principal, Sebastián Beccacece dejó en claro que no seguirá al frente de Racing luego de los tres partidos que le queda afrontar a la ‘Acade’ en la Copa Diego Maradona.

“Diego anunció su salida definitiva de su espacio y eso me lleva seguir ese camino. Hemos decidido con el cuerpo técnico, se lo he informado a Víctor, al plantel y ahora a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan”, enfatizó Beccacece.