Liverpool perdió seis partidos de local en toda la historia de la Premier League-VIDEO

Luego de levantar el título de la Premier League tras 30 años de sequía, el Liverpool buscaba en la actual temporada reafirmarse como el mejor equipo de Inglaterra y volver a levantar la Champions League. Sin embargo, el presente del cuadro de Jürgen Klopp es totalmente distinto a lo que sus directivos e hinchada esperaban.

Y es que este domingo, el elenco red volvió a caer en el torneo inglés y esta vez fue Fulham que lo venció en condición de visitante por 1-0. Con este resultado, los de Anfield acumularon seis partidos perdidos de local por primera vez en toda la historia de la Premier.

Además, según los datos del famoso estadístico MisterChip, Liverpool solo ha podido convertir un gol en los últimos siete partidos jugando en casa. Una racha terrible para los dirigidos por Klopp que por ahora se están quedando fuera de los torneos europeos al ubicarse en la octava posición de la tabla.

El propio entrenador alemán tomó la palabra tras la derrota de este domingo y señaló que el mal momento de su equipo y el buen presente de Fulham conspiraron para el mal resultado. No obstante, Klopp afirmó que, a pesar de lo visto, la respuesta futbolística de su equipo fue como se la esperaba.

“Recibimos un gol en el momento en el que obviamente no lo esperábamos y faltaban pocos minutos para el descanso. Pero luego nos acostumbramos cada vez más el uno al otro y jugamos algunas cosas buenas, creamos ocasiones, tuvimos ocasiones, no anotamos. Entonces, cuanto más dura el juego, obviamente en nuestra situación no es que te vuelvas más y más fuerte. Se vuelve un poco menor y por eso perdimos”, indicó

¿Mohamed Salah está incómodo en Liverpool?

Durante el partido ante Chelsea, Jurgen Klopp decidió cambiar a Mohamed Salah a pesar que Liverpool venía perdiendo. Esta modificación dejó al egipcio evidentemente molesto por lo que en las últimas horas se habló que ya no quiere seguir en el actual campeón de la Premier League a pesar de ser una de sus máximas figuras.