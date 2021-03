Bolívar goleó 5-0 al Wanderers y se mantiene con vida en la Copa Libertadores - VIDEO

Bolívar le dio una paliza al Wanderers a quien le encajó cinco goles en la altura de La Paz y pudo avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores donde espera al ganador del duelo entre Juniors vs Caracas.

La goleada arrancó a los 4' del primer tiempo con un disparo de Ramos. Luego, Miranda sobre el cierre del primer tiempo, encajó el segundo del partido.

Para el complemento, llegaron tres goles. Primero Leonardo Ramos fusiló de un cabezazo al golero Silvera que solo vio pasar el balón. Luego vino un autogol de Macaluso en su intento de desviar un balón en su área.

En los descuentos, Abrego puso la cereza a la torta de clasificación al cuadro del Bolívar que espera al ganador del Junior vs Caracas.

Bolívar vs Wanderers: minuto a minuto EN DIRECTO

Bolívar vs Wanderers se enfrenta por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.

SEGUNDO TIEMPO

¡GOOOL!

90+4 Abrego pone el quinto para Bolívar.

85' Blanco por Lima (W)

74' Salvatierra entra por Ramos (B)

69' Sadiku entra por Miranda (B)

65' Entra Martínez por Barboza (W)

¡GOOOL!

57' Macaluso en contra, pone el cuarto para Bolívar.

53' López (W) tuvo el descuento pero falló.

¡GOOOL!

52' Fierrazo de cabeza de Ramos (B) imposible de atajar para Silveira.

46' Gutiérrez entra por Guitian (B)

46' Entra Mendez por Coitiño (W)

46' Riolfo entra por González (W)

Arranca el segundo tiempo en La Paz.

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo en La Paz.

45' Diego Hernández se va expulsado en Wanderers.

40' Miranda anota el segundo para Bolívar.

32' Cabezazo de Ramos y casi empata Bolivar.

21' amarilla para Granell (B)

17' Atajadón de Rojas tras disparo de Pereira (MW)

¡GOOOL!

4' Ramos abre la cuenta para Bolívar.

Arrancó el partido en el Estadio Hernando Siles (La Paz)

En minutos arranca el partido entre Bolívar vs Wanderers.

¡Atención! Formaciones del Wanderers.

¡Atención! Formaciones del Bolívar: Bolivar: Rojas; Bejarano, Guitián, Fernández, Quinteros, Justiniano, Granell, Saavedra, Rodríguez, Ramos, Miranda

Suplentes: Suplentes: Adorno, Sadiku, Flores, Giménez, Villamil, Salvatierra, Gutiérrez, Abrego, Cordano, Vaca, Orellana, Herrera

¡Atención! Formaciones de Wanderers: Silvera; Macaluso, Torres, Lima, González, Pereira, Barboza, Araújo, Hernández, López, Cotiño

Suplentes: Rivero, Martínez, Pérez, Bueno, Quagliata, Couto, Méndez, Riolfo, Blanco

¡Bienvenidos a la transmisión del partido entre Bolívar vs Wanderers!

Bolívar vs Wanderers EN VIVO alineaciones confirmadas

Entrenador: Natxo González

Entrenador: Carreño

Bolívar vs Wanderers PREVIA

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Hernando Siles de La Paz y el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero se encargará de impartir justicia. La ventaja en la llave la tiene Montevideo Wanderers por el gol de Kevin Rolón, pero saben que el resultado no es definitivo y la altura podría ser un factor que les puede jugar en contra en esta definición.

Bolívar vs Wanderers Copa Libertadores ¿A qué hora jugarán? 17.15 horas de Perú, 18.15 horas de Bolivia y 19.17 horas de Uruguay ¿Qué canal transmitirá? ESPN, ESPN Play, Directv GO y Fox Sports ¿En qué estadio se jugará? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿Quién será el árbitro? Guillermo Guerrero (Ecu)

Bolívar no ha sido uno de los equipos más regulares en la temporada pasada en la Liga de Bolivia, situación que le costó el título (se quedó a dos puntos). El poderoso cuadro del altiplano siempre destaca con su buen juego y suele dar que hablar cuando está en casa, aunque este año no ha iniciado muy bien la actividad a nivel nacional e internacional.

Bolívar vs Wanderers: horarios en el mundo

Perú – 5.15 p. m. hora de Lima

México – 4.15 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 5.15 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 2.15 p. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 4.15 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 5.15 p. m. hora de Miami

Colombia – 5.15 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 7.15 p. m. hora de Buenos Aires

España – 11.15 a. m. hora de Madrid

España – 10.15 p. m. hora de Islas Canarias

Uruguay – 7.15 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 7.15 p. m. hora de Asunción

Chile – 7.15 p. m. hora de Santiago

Brasil – 7.15 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 6.15 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 6.15 p. m. hora de Caracas

Canadá – 5.15 p. m. hora de Toronto

Italia – 11.15 a. m. hora de Roma

Francia – 11.15 a. m. hora de París

Alemania – 11.15 a. m. hora de Berlín

Portugal – 10.15 p. m. hora de Lisboa

Holanda – 11.15 a. m. hora de Ámsterdam

Inglaterra – 10.15 p. m. hora de Londres

El fin de semana iniciaron la actividad enfrentando de visita a Guabirá y las cosas no terminaron muy bien: cayeron por 3-1. Si bien hubo algunas variantes en el once titular, demostraron un serio déficit en la zona defensiva. De mantener esa tendencia, las probabilidades de quedar fuera de la Copa Libertadores de manera prematura es muy alta. No obstante, en los últimos 9 juegos de local, cosecharon 8 victorias y un empate.

Últimos partidos de Bolívar

13-03-2021: Guabirá 3-1 Bolívar - Liga Boliviana

09-03-2021: Wanderers 1-0 Bolívar - Copa Libertadores

02-03-2021: Bolívar 1-0 Independiente - Amistoso

20-02-2021: Cruzeiro 1-0 Bolívar - Amistoso

31-12-2020: Bolívar 4-1 Oriente Petrolero - Liga de Bolivia

Por otro lado, Montevideo Wanderers atraviesa por una peculiar situación, dado que han caído en una grave crisis futbolística en la liga, sumando cinco derrotas, tres empates y tres victorias en lo que va del año. Previo al juego de ida ante Bolívar llevaban un total de cuatro juegos sin ganar (tres derrotas y un empate), pero supieron hacer respetar la localía en Uruguay.

Últimos partidos de Wanderers

12-03-2021: Plaza Colonia 3-0 Wanderers - Liga de Uruguay

09-03-2021: Wanderers 1-0 Bolívar - Copa Libertadores

05-03-2021: Wanderers 2-8 Montevideo City - Liga de Uruguay

27-02-2021: River Plate 1-1 Wanderers - Liga de Uruguay

20-02-2021: Wanderers 0-1 Peñarol - Liga de Uruguay

La tarea será complicada con las ausencias de Gerónimo Bortagaray, Enzo López, Gerónimo Plada, Kevin Rolón, Leonardo Pais, Agustín Santurio, Ignacio De Arruabarrena y Guillermo Wagner por la COVID-19, mientras que Lucas Morales, Bruno Veglio y Hernán Petryk están lesionados. El panorama será difícil, pero van por el milagro.

Bolívar vs Wanderers: canales en el mundo

Países Canales Argentina ESPN Sur Bolivia ESPN Sur Chile Fox Sports 1 Chile, ESPN Sur Colombia ESPN Sur Ecuador ESPN Andina, ESPN Sur Paraguay ESPN Sur Perú ESPN Sur Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT Uruguay ESPN Sur Venezuela ESPN Sur, ESPN Andina

¿Dónde ver partido Bolívar vs Wanderers?

En Internet, el duelo entre Bolívar vs Wanderers, lo podrás seguir mediante Libero.pe. Realizaremos una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.