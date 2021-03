Chelsea quiere romper el mercado y va por Sergio Agüero y Paulo Dybala

La contundente victoria del Chelsea 2-0 sobre Atlético Madrid dejó además de su clasificación a cuartos de final de la Champions League, otra importante noticia, la confirmación del interés por Sergio Agüero del Manchester City.

El 'Kun', quien no seguirá en el cuadro 'Citizen' al final de la temporada, es el objetivo del cuadro azul que además amenaza con fichar también a otra superestrella: Paulo Dybala de la Juventus.

De acuerdo al periodista de ESPN, Christian Martin, un dirigente del Chelsea le confirmó a la salida del partido ante Atlético, que los dos nuevos objetivos del club son dos argentinos, uno es el 'Kun' y el otro la 'joya'.

"Anoche saliendo del estadio me cruzo con un dirigente de Chelsea en el estacionamiento. Y me dice “Siempre me decías que no traíamos argentinos. Bueno, eso puede cambiar pronto. Sergio nos interesa. Y mucho. Y Dybala tambien", reveló Martin en Twitter.

Cabe destacar que en ambos caso, el más factible es de Agüero (3 goles en esta temporada) que al acabar contrato con el City puede llegar a cualquier club a costo cero y solo negociar el tema de su salario.

Mientras tanto por Dybala, de 3 tantos esta campaña, se tendrá que conversar con la Juventus. La 'Vieja' tiene al delantero en la lista de 'vendibles' al acabar contrato en el 2022.