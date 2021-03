Barcelona: Miralem Pjanic se cansó de ser suplente y envía mensaje a Ronald Koeman

Uno de los últimos fichajes que realizó Barcelona pensando en pelear en la Champions League fue el del bosnio Miralem Pjanic, un jugador consagrado en la élite y garantía de buen juego en el mediocampo.

No obstante, y luego de varios meses, el ex elemento de la Juventus prácticamente se la ha pasado en el banquillo de suplentes. Ronald Koeman no lo considera como su primera opción y le otorga muy pocos minutos de actividad.

Esta situación parece molestar a Miralem Pjanic, aunque todavía está muy lejos de tirar la toalla.

“¿Qué le pediría a Koeman? Continuidad, dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad. El mister está apostando mucho por los jóvenes de La Masía, eso es buenísimo para la entidad porque significa mantener un estilo y apostar por futbolistas que has formado, yo puedo aportar mi experiencia en partidos importantes”, comenzó diciendo en diálogo con Mundo Deportivo de Cataluña.

“Yo he venido al Barça para ganar la Champions League, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudar a ganar el doblete, esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo. No he dejado de entrenar un solo día, aunque llegué más tarde por culpa del COVID-19", añadió.

Por lo pronto, Barcelona se encuentra luchando por la obtención de La Liga Santander y también de la Copa del Rey, donde enfrentará a Athletic Bilbao en la gran final en abril próximo.