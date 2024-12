N'Golo Kanté: Conoce cuál es el secreto del futbolista francés para tener ese potencial

Tras ello, el preparador físico del Real Madrid , Grégory Dupont , no dudó en sumarse a los elogios del mediocampista de Chelsea , afirmando que su rendimiento dentro del campo de juego, lo ha dejado totalmente sorprendido.

“No he visto en toda mi carrera un jugador que se le parezca. En Champions, cuando jugamos contra el Chelsea, me sorprendió. Sabía que era muy bueno en la recuperación, pero me ha sorprendido porque ha dado un salto. Nos ha hecho mucho daño en los cambios de ritmo”, indicó a RMC Sports.