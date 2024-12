Rothen carga contra Mbappé: “Su ego es desmesurado, ha sido problemático"

A pesar de que la selección francesa , firme candidato a llevarse la Eurocopa , se encuentra en los octavos de final, algunos desempeños individuales no han cumplido con las expectativas del espectador, como el caso de la estrella del PSG , Kylian Mbappé .

Uno de los más críticos hacia el ‘10’ del combinado ‘galo’ fue Jerome Rothen , ex jugador del cuadro parisino entre el 2004 y 2009, quien consideró que la actitud de ‘Donatello’ en el presente certamen europeo se está saliendo del control, incluso para el comando técnico.

"Es el líder en el campo, que no se preocupe (...) Pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro", declaró en ‘RMC Sports’.