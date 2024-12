Óscar Ruggeri y su dura crítica a Luis Advíncula por estar de vacaciones

“Yo no entiendo, algunas cosas me cuesta entender, de Advíncula que no termina con el Rayo (Vallecano). ¿Cuándo terminó con el Rayo? ¿Hace una semana? Yo llamaría al de la selección y le diría: ‘Termino el partido con el Rayo y me voy para allá' (a la Copa América)”, precisó Ruggeri.