Álvaro Morata sobre silbidos: "Cuando acabe la Eurocopa hablaré"

"Yo sé la razón y no es muy difícil de averiguar. Cuando acabe la Eurocopa hablaré. Quiero quitarle hierro al asunto. No son agradables las críticas a mi mujer y mis hijos, que son los que sufren de verdad. También les dan cariño y muestras de tranquilidad. Pero lo malo llama más la atención que lo bueno. Está claro que lo mejor es no dar bola a las redes sociales, pero el límite es el límite. Si los que han insultado a mis hijos, si tienen hijos no sé…”, declaró en Deportes Cuatro.