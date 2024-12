Memphis Depay llegó a Barcelona: "Espero ganar muchos títulos"

"Estoy muy emocionado de ir al club y al estadio. Es todo muy bonito y será un día increíble. Espero ganar muchos títulos, por eso he venido a este gran club que tiene una historia muy rica. Estoy deseando conocer a todos los que están en el club." No cabe duda que el '10' de la selección de Países Bajos está convencido en aportar al club que hoy preside Joan Laporta .

Además tuvo palabras de elogios para su actual técnico, "He dado grandes pasos con él, especialmente en la selección, siendo importante en el equipo. Me dio mucha confianza y también me ayudó cuando estuve lesionado. Me dio mucho apoyo y me insistió en venir aquí y fichar por el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de que esté aquí y estoy listo para luchar por él".