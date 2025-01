Diego Simeone: "Vendrá otro delantero si no viene Antoine Griezmann"

La novela Antoine Griezmann todavía resta escribir unas cuantas páginas para conocer el final de su historia y su permanencia en el Barcelona está garantizada. Atlético Madrid hará un último intento por repatriarlo, pero no quita el sueño a la dirigencia su regreso.

Diego "Cholo" Simeone , técnico de Atlético Madrid aguarda acontecimientos y, por más que de momento la operación se haya frenado, esperan todavía que las posibilidades puedas crecer, aunque no pasará nada si no se llega a buen puerto abriendo sus otras opciones.

"Nos conocemos, hablamos con el club, hay posiciones para mejorar en el equipo, necesitamos un delantero. Vendrá otro si no viene Griezmann. Ahí el club decidirá lo mejor para la economía de la entidad", dijo en una primera instancia para Marca.

"Tengo muy buena relación, una linda relación más allá de lo deportivo, puesto que mis hijas juegan con sus hijos. Más allá de todo lo que le dio al Atlético, quiero que le vaya bien en el Barcelona, es un jugador extraordinario. En el Barcelona, teniendo temporadas sin ser regular para él, no baja nunca de los veinte goles. Son números importantes y ojalá pueda consolidar el jugador que ha sido en la Eurocopa, en el Mundial, en los cinco años con nosotros… No espero otra cosa que no sea que triunfe en el Barcelona".