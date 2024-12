Real Madrid: la 'advertencia' de un ex 'merengue' a Kylian Mbappé

La novela de Kylian Mbappé con el Real Madrid será el tema del mercado de fichajes para la temporada 2021-22 en Europa. Mbappé tiene el deseo de llegar a la 'Casa Blanca' y la directiva 'merengue' lo quiere sí o sí; no obstante, el PSG no piensa ponérsela sencillo.

Es en ese contexto que 'Donatello' tendría que hacer algunos sacrificios -básicamente económicos- para poder salir de París con rumbo a Madrid. Algo que, según informan desde Europa, no estaría muy dispuesto a hacer Kylian.

Antes esto, Nicolas Anelka, ex futbolista francés y con pasado en el Real Madrid, tomó la palabra y le habló con franqueza. El también campeón del mundo con Francia, pero en Francia 1998, ha escrito una carta en 'The Athletic' en la que le aconseja dejar París.

"Si quieres recibir los mayores elogios, tendrás que dejar el PSG en algún momento. Hagas lo que hagas en París será bueno, pero alguien siempre dirá: 'Bueno, lo hiciste muy bien con el PSG, pero solo en Francia. Las mejores ligas están en Inglaterra y España, por lo que no competiste con los mejores jugadores", expresa en su misiva.

"La liga francesa no es fácil, no me malinterpretes, pero creo que la liga más dura es la de Inglaterra. Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París pero con Chelsea, United, Arsenal, City o Liverpool. O ir a España a Madrid o Barcelona. O quizás Italia. Entonces podemos hablar de un impacto más global", concluye Anelka.