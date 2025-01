Juventus piensa en Gabriel Jesus si se marcha Cristiano Ronaldo

La novela Cristiano Ronaldo y la Juventus continúa escribiendo sus más álgidos capítulos. El astro portugués tiene contra con el club italiano hasta el 2022; sin embargo, su continuidad no está para nada confirmada mientras el delantero sigue jugando al misterio con su permanencia.

En ese trance de meditar si seguir o no en Italia, se habla del interés del PSG por abordar el fichaje de Cristiano Ronaldo, no obstante, todo dependerá de si Kylian Mbappé termina saliendo -presuntamente al Real Madrid- en este mercado de traspaso, lo cierto es que al día de hoy sigue perteneciendo a la 'Vieja', aunque parece ya no tener el mismo sitial de antes.