Cristiano Ronaldo: ¿Qué equipos tienen posibilidades serias de contratarlo?

En Italia aseguran que Cristiano Ronaldo seguirá jugando una temporada más en la Serie A , por lo pronto no hay un hecho concreto que asegure la presencia del portugués. Lo que sí se sabe es la voluntad e interés de varios equipos en adquirir los servicios de uno de los mejores del mundo e incluso lo han manifestado en varias ocasiones, todas cuentan con la billetera necesaria para pagar el exuberante sueldo de CR7 .

Es cierto que cuentan con el dinero necesario para traer de vuelta a una de sus máximas figuras, además cuentan con un plan futbolístico bastante atractivo pues ha mantenido la regularidad en las últimas campañas, por ejemplo la temporada pasada quedó subcampeón tanto en Premier League como en UEFA Europa League . Con la presencia de Cristiano Ronaldo ganarían un plus e irían por todo en la Champions League y así los 'Red Devils' volverían a ser uno de los poderosos del fútbol como en la década pasada.

Es una de las vías un poco más difíciles de darse por el vínculo Florentino Pérez - Cristiano Ronaldo pero nada que una buena propuesta no pueda solucionar y así traer de vuelta al talentoso jugador. A 'CR7' no le costaría volver a España y fortalecer al cuadro blanco que lleva temporadas sin brillar, sabe de su liderazgo y mientras el sea el número 1, encantado estará, todo con el agregado que Real Madrid no quiere volver a fracasar en fichajes y al tener en claro que ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland llegarán en esta temporada, por lo menos esperan disfrutar de los últimos años del portugués.