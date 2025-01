Copa Oro 2021: Semifinales EN VIVO vía TUDN fecha y horarios

No falta mucho para disfrutar las semifinales de la Copa Oro 2021 Concacaf EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO vía TUDN y TV Azteca entre las selecciones de México vs. Canadá y Qatar vs. Estados Unidos. Llaves más que vibrantes que determinarán a la mejor escuadra de esta Confederación deportiva, donde no hay ningún favorito para estas instancias del certamen.