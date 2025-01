Selección Argentina: de campeón de América a ser eliminado en Tokio 2020

Las razones para entender tal declive es meramente futbolístico, la Argentina de Fernando Batista no partía como favorita pero sí una de las selecciones que podía haber sido parte de la comparsa y porqué no ir tomando fuerza partido a partido. Sin embargo, no se dio pues en el último duelo de la fase de grupos empató ante España sellando su eliminación y la vuelta a casa.

En conclusión, una selección plagada de figuras no comprendió que el juego también se compite y no deben minimizar el valor de Tokio 2020, el no dar acceso a figuras consagradas o mayores que puedan darle un plus pues termina en esto, una eliminación pobre para el fútbol que promueven en el continente sudamericano.