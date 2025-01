Lionel Messi y el personaje que lo acompañó durante 16 años

Contundente el masajista que fue llevado a la selección por Gabriel Batistuta y que no se movió más. Él declara que "desde que lo conozco a Messi, desde los 18 hasta hoy, uno siempre apostó a la persona y el jugador que es él. Vivimos muchos momentos, muchas lesiones, todo el tiempo le piden demostrar y no miramos el símbolo que es él en la selección". Y el tiempo le dio la razón, más con un trofeo que avale dicha entrega: “Verlo a Leo levantar la copa me emocionó mucho, me quedé solo en un costado viéndolo a él. Porque se lo merecía, nunca le dijo que no a la Selección, siempre quiso levantar y ganar algo con la Selección. Eso nos da mucho orgullo. Después, cuando lo abracé, le dije que lo quería mucho y él me dijo lo mismo. Eso es una bendición”.