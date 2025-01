Oficial: Juan Ramírez es nuevo jugador de Boca Juniors - VIDEO

Lo que era un secreto a voces se terminó oficializando este viernes. Boca Juniors anunció a Juan Ramírez como nuevo refuerzo y será jugador ‘xeneize’ por las próximas tres temporadas tras decidir no continuar en San Lorenzo .

“A cualquier jugador le gustaría estar en Boca , tengo el privilegio de estar acá. Quiero disfrutarlo y dejar todo en cada partido que me toque, desde el lugar que me toque”, contó el atacante de 28 años.

Ramírez también aprovechó para responder de su abrupta salida de San Lorenzo: “Sabía del interés, me entero unos pocos días antes que arranque el campeonato por eso tomé la decisión que tomé. No me comentaron de dicha oferta, hubo una ruptura ahí que es difícil volver".