Frenkie de Jong: "Hay equipo para ganar todo"

Llegó a Barcelona en el 2019 y todavía no disfruta en ganar un título de gran magnitud con Barcelona . Frenkie de Jong confía que esta temporada la historia pueda cambiar de la mano de sus nuevos compañeros que se van sumando al equipo.

El volante no se emociona al ser considerado dentro del once más valioso de Transfermarkt, solo planea trabajar para ganar todos los títulos posibles en esta nueva etapa que tendrá la buena noticia que se jugará con público reducido en España.

"Para mí no tiene valor, lo que tiene valor es lo que demuestras en el campo. Para mí todo eso no vale. Intento jugar como siempre he jugado toda mi vida. Claro que quier mejorar, pero mi estilo de fútbol sigue siendo el mismo".