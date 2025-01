Ilaix Moriba fue relegado por no renovar con el Barcelona

Una decisión drástica que parece no tener final vive Ilaix Moriba desde que no aceptó renovar su vínculo con Barcelona . El volante viene jugando en el equipo B sin participar de la pretemporada oficial del equipo por negarse a ponerse de acuerdo con el club.

No queremos jugadores de la casa a los que les queda un año y que no quieran renovar. Sabe muy mal por su calidad pero por encima de todo está el club y no se le pueden hacer este tipo de pulsos. Me gustaría que recapacita en él y su entorno", dijo Laporta,