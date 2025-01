River quedó eliminado de la Copa Argentina: perdió en penales contra Boca

Boca Juniors vs River Plate paralizan este miércoles a toda la Argentin a. Los dos equipos más grandes de este país se vuelven a ver las caras y saldrán con lo mejor de sus planteles para quedarse con la clasificación.

5' Romero no puede con la defensa

Rojo no quiere problemas y manda el balón a Briasco.

Pavón no llega al balón, Armani se anticipa y despeja con todo.

Boca intentaba iniciar su ataque, pero no puede pasar al jugador de River.

Pierde el balón, pero Boca no puede construr el contragolpe.

Izquierdoz manda pase largo. De la Cruz no puede con la defensa.

El árbitro no dudó es castigar al hombre de River

Ramírez supera su marca y el jugador de River no tiene otra opción de cometer falta.

Álvarez se lleva a Izquierdoz, Romero no puede definir y en el rebote Zuculini se falla el gol.

34' Briasco no puede con Pérez

37' Izquierdoz no quiere problemas

Izquierdoz recibe el centro, pero su cabezazo no lleva peligro.

Pasó a la defensa, pero no logró disparar al arco.

Briasco se apura y no termina bien el ataque.

Carrascal no llega al balón. Pero el ataque de Boca no lleva éxito y River reinicia el ataque.

Cardoza habilitó al Ramírez, quien no puede definir y se queja de un golpe.

River controla el balón, pero no puede superar a la defensa.

46' Obando no logra cabecear

Los de Miguel Ángel Russo no llegan en un buen momento a este ‘Superclásico’ debido a que hasta el momento no se ha superado la eliminación en la Copa Libertadores. Teniendo como protagonista al VAR, Boca no pudo en penales ante Atlético Mineiro.