Advíncula recibió crudo calificativo en Argentina tras nueva eliminación de Boca: "Es un..."

Independiente venció a Boca Juniors y clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Argentina. Este resultado eliminó al ‘Xeneize’ y lo dejó con las manos vacías en la presente temporada, por lo que las diversas críticas contra los jugadores aparecieron, siendo Luis Advíncula uno de ellos.

Las innumerables reacciones ante una de las peores campañas del elenco histórico argentino eran evidentes. En ese contexto, Andrés Ducatenzeiler, expresidente del ‘Rojo’, se pronunció al respecto y resaltó que en el actual plantel de Boca no existe un futbolista con jerarquía, además, calificó a algunos de los jugadores.

¿Qué dijo el expresidente de Independiente sobre Luis Advíncula?

“No tienes un jugador de jerarquía, Román (Riquelme). Uno no tienes, ¿El arquero? Un arquero más, Blondel no puede jugar en la primera de Boca, Román. Advíncula es un exjugador. Bataglia no puede jugar en Primera, no para a nadie. Si hoy Independiente tenía un 9 te comías 4 goles”, dijo el popular ‘Duka’, ex mandamás de Independiente en su canal de YouTube.

Cabe mencionar que el popular ‘Rayo’ es uno de los futbolistas nacionales más importantes de la selección peruana en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, con camiseta de Boca Juniors ha generado debate entre los hinchas en más de una ocasión por su rendimiento.

Resulta que el lateral peruano ha sido elemento clave para lograr importantes resultados en el club, tanto en el torneo local como internacional, pero también ha causado molestia en otras ocasiones por su discreto juego en la cancha.

Luis Advíncula: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Advíncula tiene un valor en el mercado actual de 300 mil €.