¿A la Liga 1? Luis Advíncula no seguirá más en Boca Juniors, informa prensa argentina

En medio de uno de los peores años de Boca Juniors en mucho tiempo, quedando fuera de la Copa Libertadores en Fase 2 y eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Argentina, Juan Román Riquelme y su directiva tienen planeado 'volar' muchas cabezas y una de ellas sería la de Luis Advíncula, según informó con periodista de DirecTV Sports.

Como sabemos, el peruano todavía tiene contrato con el cuadro 'Xeneize' hasta fines del 2026, pero de todas formas el club no desea contar con él y puede ser vendido en el próximo libro de pases. Tal como informó Juan Carlos Toti Pasman, el lateral de la selección peruana no está en los planes de Boca Juniors para la próxima temporada, por lo que su tiempo en el elenco azul y oro se acabó.

Junto con Luis Advíncula, Marcos Rojo tampoco seguirá en la escuadra que actualmente sigue buscando director técnico de cara al Mundial de Clubes que comienza en el mes de junio. Cuando sonó el nombre del ex Sporting Cristal los compañeros del comunicador se sorprendieron debido a que no sabían sobre su salida, pero sí estaban al tanto de la partida del ex Manchester United y también de Frank Fabra.

De esta forma, le futbolista y mundialista con la selección peruana deberá buscar donde continuar con su carrera profesional, siendo la Liga 1 una fuerte opción debido a que habrán muchos clubes interesados en hacerse con sus servicios, sobre todo por la experiencia con la que cuenta. El mercado de transferencias en Perú está a un mes de abrirse y el 'Rayo' podría llegar para el Torneo Clausura.

¿Cuál es el valor de Luis Advíncula?

El valor actual de Luis Advíncula ronda los 300 mil euros en el mercado de transferencias, siendo este su cotización más cara desde que dejó Sporting Cristal a inicios de su carrera profesional. El precio más elevado del 'Pichón' fue en el 2018, cuando pasó de Tigres a Rayo Vallecano costando 3 millones de euros.