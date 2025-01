Luis Advíncula en Boca Juniors: "Con tal de jugar me pongo hasta los guantes"

El peruano contó sus sensaciones sobre su debut: "Me tocó debutar en un Superclásico que quedará en la historia", complementó hablando de su lugar en el campo, "Me siento más cómodo de lateral derecho, pero con tal de jugar hasta me pongo los guantes". Con la confianza y madurez que ha ido ganando 'Lucho' puede terminar siendo un jugador clave para Boca Juniors.