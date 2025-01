Lionel Messi se despide del FC Barcelona: "Hice lo posible por quedarme y no se pudo"

Dentro de lo que dijo el argentino de 34 años está el hecho de su no continuidad en la que no culpa a nadie pues sabe que tanto él como el club mostraron disposición al respecto, mucho menos señaló a terceros dentro del trato. Solo atinó a decir "Hice todo lo que pude para quedarme pero no se pudo". De esta manera, Messi se retira del FC Barcelona luego de 21 años, 17 temporadas como profesional.