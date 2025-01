Lionel Messi explica qué lo motivo para fotografiarse con los jugadores del PSG

Cuando todo apuntaba que iba a continuar unas temporadas más en Barcelona , Lionel Messi apuraba sus vacaciones en Ibiza, un refugio habitual junto a su familia antes de incorporarse a los entrenamientos del ahora su ex equipo.

En un primer momento la imagen no significó nada especial, pero fue todo lo contrario días después del anuncio de la marcha de Lionel Messi del Barcelona .

En su despedida, Lionel Messi no dudó en explicar esta historia. "Fue una boludez (la foto con los jugadores del PSG). Yo había hablado con Di María y Paredes para encontrarnos en Ibiza. También me llamó Ney y me dijo que estaba en Ibiza. Les dije que vengan a mi casa y comimos todos e hicimos una foto, nada más", expresó.