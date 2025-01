¡De no creer! Barcelona tras la partida de Lionel Messi pierde un 11% en su valor de marca

El FC Barcelona pasa por una situación crítica en cuanto a las finanzas del club que no solo impactó en la no renovación de Lionel Messi sino también en la deuda que excede lo previsto. Sumado a la actualidad se le agrega las consecuencias futuras: la consultora Branding Finance estima una pérdida en valor de marca del club en un 11%.

Venta de camisetas de Lionel Messi.

Por último, el no tener a Lionel Messi en el Camp Nou le genera una resta menor pero no por eso menos importante, serán 17 millones de euros que no verán más los azulgranas.