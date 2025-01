PSG – Estrasburgo EN VIVO vía ESPN: 0-0 por Ligue 1

Ver PSG vs. Racing de Estrasburgo EN VIVO, ONLINE TV, GRATIS y EN DIRECTO chocan hoy, sábado 14 de agosto, a partir de las 14.00 horas, por la fecha 2 de la Ligue 1 . El partido será televisado vía ESPN 2 en Sudamérica. Para público mexicano, el encuentro lo pasarán por ESPN 2 Norte. Mira cómo llegan ambos conjuntos, las incidencias online y los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Líbero.pe.

PSG vs. Racing de Estrasburgo chocará este sábado 14 de agosto, a partir de las 14.00 horas en Perú y 21.00 horas en España, por la fecha 2 de la Ligue 1. Lionel Messi tendrá que esperar un poco más para su debut.

Brasil: 16.00 horas / GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Italia: 21.00 horas / NOW TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia

Lionel Messi no formará parte del encuentro por el poco tiempo que tiene de pretemporada, pero ello no es impedimento para que no esté presente en el Parque de los Príncipes. El '10' será la gran atracción antes del cotejo.