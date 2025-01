Barcelona venció 4-2 a la Real Sociedad en su debut en LaLiga

Barcelona demostró que sigue siendo un equipo de temer así no esté Lionel Messi. Los de Ronald Koeman fueron más que la Real Sociedad y se impusieron en casa 4-2 por la primera fecha de la Liga Santander .

44' El tiro libre no genera daño y acaba en córner para la visita.

7' Por ahora, ambos equipos no se sueltan del todo.

Si bien tiene a Memphis Depay como su nuevo engreído, el club tendrá también en sus filas a Antoine Griezmann, Pedri, Ousmane Dembelé, entre otros. Su prueba será ante la Real Sociedad que no será rival nada fácil.

España: Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar+

México: Blue To Go Video Everywhere