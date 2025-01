Periodista español tras victoria del Barcelona: "El Barza está mejor sin Messi"

Roncero aseguró que, el astro argentino es un jugador talentoso, pero también resaltó que, es un futbolista que, por su edad, ya no tiene el físico de años anteriores, y eso, no hace que compita en los partidos trascendentales.

"El barza actual es mejor sin este Messi. El 'Leo' de las últimas temporadas, solo ha podido ganar un título de los ocho disputados, una Copa del Rey, porque Lionel ya no podía con su físico, ya no competía cuando habían partidos duros en los que pegaban mucho. Messi es un futbolista que está en declive físico, no digo futbolístico porque talento siempre va a tener", indicó en el Chiringuito.