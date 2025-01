Azulgrana de corazón: Lionel Messi y su curiosa publicación cuando jugaba el Barcelona

Además, en el spot publicitario se puede escuchar algunas palabras del jugador argentino, en el que asegura que "no importa el lugar donde uno este, sino que siempre se debe tratar de romper los récords".

"Siempre quise ser el mejor, cuántos más goles hiciste, más goles tienes que hacer. Si rompes un récord, asegúrate que no lo rompa nadie más. No puedes conformarte, no importa donde estés, si de verdad crees que puedes más, vas a hacer cualquier cosa para demostrarlo", se lee en el mencionado video.