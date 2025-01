¡Insolito! Boca Juniors no gana hace 106 días y está a 1 punto de ser último

Los números no mienten y por más crudos que sean lo tiene que asumir Boca Juniors , con la derrota de ayer ante Estudiantes de La Plata el club 'Xeneixe' suma 106 días sin ganar y se ubica como uno de los últimos en la tabla. El DT Miguel Ángel Russo no le encuentra la solución al problema.

El gol del argentino Fabián Noguera le dio la victoria a Estudiantes de La Plata e hizo estallar la bomba en Boca Juniors pues con ese resultado el club de azul y oro sumó más de 100 días sin sumar de a 3. Ni las 5 contrataciones, ni la rotación del plantel - Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron titulares- son la solución para Miguel Ángel Russo que iguala la racha de 10 partidos sin ganar tal y como sucedió en 1957. De no creer.

Para saber cuándo ganó Boca Juniors habría que viajar al 5 de mayo del 2021, fecha en la que venció 1-0 a Lanús por la Copa de la Liga Profesional en Argentina. Esa vez el único tanto del encuentro fue de Carlos Izquierdoz y desde ese momento el club no ha vuelto a ganar.

Desde el 5 de mayo al 16 de agosto del 2021, el club no solo no ha podido ganar sino que en muchos de ellos ni siquiera ha podido convertir gol alguno. Aquí los duelos que no sumó victorias: